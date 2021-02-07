شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العزيز» و«عبد الغني» يؤازران الزمالك من مدرجات استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثنائي محمود عبدالعزيز زيزو ومحمد عبدالغني لاعبا الزمالك، على التواجد في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك فريق الاتحاد في الجولة 12 للدوري الممتاز، المقررة بين الفريقين على ارض ملعب استاد القاهرة.

ويغيب الثنائي، عن المشاركة في المباراة، بسبب تعرضهما للإصابة، التي أبعدت «عبد العزيز»، عن الفريق لفترة طويلة، و«عبد الغني»، عن مباراة الاتحاد.