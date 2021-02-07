شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح يجلد مانشستر سيتي بهدف التعادل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي بعد مجهود فردي له توجه بحصوله على ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وانطلق محمد صلاح بشكل رائع داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي ليتعرض للشد من مدافع السيتيزنز جون ستونز، ما جعل الحكم يطلق صافرته محتسبًا ركلة جزاء.

وتقدم "صلاح" بنفسه لتسديد ركلة الجزاء ليطلقها قوية في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون محرزًا هدف التعادل للريدز في الدقيقة 62، بعدما كان الضيوف قد تقدموا بهدف لإلكاي جوندوجان.

وتقام الآن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تشير النتيجة حتى اللحظة للتعادل 1-1.

شاهد هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي