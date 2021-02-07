شكرا لقرائتكم خبر عن طموحات الأهلي تصطدم غدًا بقوة «العملاق البافاري» في نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت المباراة التاريخية التي ستجمع بين الأهلى وبايرن ميونخ، غدًا، في الثامنة مساءً، على استاد أحمد بن على، ضمن منافسات دور نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية، حيث تأهل المارد الأحمر لهذا الدور بعدما فاز على الدحيل القطرى في ربع نهائى البطولة، بهدف دون مقابل، سجله حسين الشحات.

وصعد النادى الأهلى لمنافسات كأس العالم للأندية بعدما تُوج ببطولة دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على الغريم التقليدى نادى الزمالك في النهائى، بينما تأهل العملاق البافارى لهذه البطولة بعد الفوز بدورى أبطال أوروبا على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

إنفوجرافيك

يدخل الأهلى اللقاء بطموحات الكبار، حيث يسعى لتقديم مباراة تليق بتاريخ المارد الأحمر أولًا بعيدًا عن نتيجة اللقاء، لاسيما وأنه يلعب أمام واحد من أكبر الأندية في العالم، ويضم مجموعة من النجوم العالميين، أبرزهم مانويل نوير وربرت ليفاندوفسكى وتوماس مولر وسيرجى جنابرى.

لن تكون هذه المباراة الأولى للنادى الأهلى ضد أحد الأندية الأوروبية، بل يحمل تاريخ المارد الأحمر العديد من هذه المواجهات التي عرّفت عشاق كرة القدم في القارة العجوز على الفريق القاهرى العريق، كما أنها لن تكون الأولى للمارد الأحمر أمام العملاق البافارى، فقد سبق لهما أن التقيا مرتين من قبل.

المواجهة الأولى بين العريقين كانت في عام 1977، عندما استضاف النادى الأهلى البايرن وفاز عليه بهدفين لهدف، وسجل هدفى النادى الأهلى شريف عبدالمنعم ومحمود الخطيب.

والتقى الأهلى وبايرن ميونخ للمرة الثانية في مباراة ودية أخرى عام 2012، وهذه المرة كانت في قطر، وانتهى اللقاء بفوز العملاق البافارى بهدفين لهدف، وسجل الأهداف محمد بركات للمارد الأحمر، وإيفيكا أوليتش للبايرن.

ووصف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لقاء الأهلى وبايرن ميونخ، في تقريره الذي أورده بعنوان: «الأهلى يتحدى العملاق البافارى»، بأن «الأهلى المنتشى بالفوز على الدحيل مستعد لعمل المفاجأة».

وأوضح التقرير أن المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ، بطل أوروبا، والأهلى المصرى، بطل إفريقيا، ستكون في غياب الثنائى ليون جوريتسكا وخافى ماتينيز بسبب فيروس كورونا، وأيضًا إصابة الحارس أليكسندر نوبل في الكاحل، وهم من لاعبى فريق بايرن ميونيخ.

من جانبه، أكد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أن الفريق بإمكانه تحقيق المفاجأة أمام بايرن ميونيخ الألمانى في كأس العالم للأندية 2020 بقطر، مشيرًا إلى أنه لا يفهم الانتقادات الموجهة إليه لكن عليه تقبلها.

وقال موسيمانى، في المؤتمر الصحفى لمباراة بايرن: «لا أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الأهلى في نصف نهائى كأس العالم للأندية، كنا في هذا الوضع من قبل، ومباراة بايرن تاريخية وهى الأهم بالنسبة للفريق».

إنفوجرافيك

وأضاف: «من الطبيعى بالنسبة للأهلى وكذلك لمشجعى وأنصار الفريق التطلع لمزيد من الانتصارات، وهذا ما نسعى إليه كفريق وجهاز فنى ولاعبين».

وأكمل: «التحدى الأصعب في مباراة بايرن هو ضبط عنصر التوتر الذي سيكون عاليًا، حريصون على الاستمتاع بالمباراة ونحن فريق قوى أيضًا، حيث فزنا بدورى أبطال إفريقيا، ويمكننا تحقيق المفاجأة وستكون قصة جميلة».

فيما أكد هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونيخ الألمانى، أنه متحمس جدًا لمواجهة الأهلى في نصف نهائى كأس العالم للأندية، وأنه فريق يتطلع للعب كرة قدم جيدة، وأن هدف الفريق البافارى هو التتويج باللقب السادس، وتابع مدرب بايرن ميونيخ: «هدفنا هو الفوز بهذه المسابقة، نعلم أنها صعبة ولكننا متحمسون، ونريد أن نختتم عامًا رائعًا باللقب السادس».