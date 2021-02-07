شكرا لقرائتكم خبر عن «جوندوجان» يعوض إهداره ضربة الجزاء بتسجيل الهدف الأول في ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الألماني إلكاي جوندوجان في تعويض إهداره لركلة جزاء حصل عليها مانشستر سيتي في الشوط الأول من مباراته الجارية الآن أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، بتسجيل الهدف الأول لفريقه بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.

واستطاع «جوندوجان» متابعة تسديدة من فيل فودين ارتدت من الحارس أليسون بيكر ليضعها الألماني في الشباك في الدقيقة 49.

ويتقدم مانشستر سيتي حاليًا على ليفربول بهدف نظيف.