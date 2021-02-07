اخبار الرياضه

«جوندوجان» يعوض إهداره ضربة الجزاء بتسجيل الهدف الأول في ليفربول (فيديو)

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «جوندوجان» يعوض إهداره ضربة الجزاء بتسجيل الهدف الأول في (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الألماني إلكاي جوندوجان في تعويض إهداره لركلة جزاء حصل عليها مانشستر سيتي في الشوط الأول من مباراته الجارية الآن أمام ليفربول في ، بتسجيل الهدف الأول لفريقه بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني.

واستطاع «جوندوجان» متابعة تسديدة من فيل فودين ارتدت من الحارس أليسون بيكر ليضعها الألماني في الشباك في الدقيقة 49.

ويتقدم مانشستر سيتي حاليًا على ليفربول بهدف نظيف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا