شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة: زملكاوي سبب رفضي الإنتقال للزمالك.. ومباراة الأهلي وبايرن ميونخ بطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حكى أسطورة النادي الاهلي السابق، محمد أبوتريكة، كواليس انتقاله للنادي الاهلي وتفضيله على الرحيل للزمالك.

وقال أبوتريكة في حوار أجراه مع الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2020 والمقامة بقطر، برفضه نجم الأهلي وأسطورته وائل جمعة: «أفضل شيء في الدنيا وأنت لاعب أن تلعب للأهلي المصري. وأجمل شيء أن تشجع الأهلي من المدرجاتـ وأنا في كأس العالم للأندية أول مشجع للأهلي».

وأضاف أبوتريكة:«الزمالك تحدث معي لضمي قبل دخول الأهلي في المفاوضات وطلبت مهلة للتفكير وبعد صلاة الاستخارة اعتذرت لهم».

وتابع أبوتريكة «الأهلي دخل في مفاوضات معي عن طريق اتصال هاتفي من الخطيب لصديقي المقرب مجدي، وطلبوا مني إرسال أشرطة الفيديو ليشاهدها مانويل جوزيه لكني رفضت بشدة، وبعد إلحاح كبير من حسام البدري، أرسلت لهم مجموعة أشرطة وبعد 10 دقائق فقط من المشاهدة قال لهم جوزيه أنا موافق على التعاقد معه».

وأتبع «تلقيت عرضا من الزمالك قبل الأهلي، والإدارة وافقت على كل طلباتي ووقتها كان الإعلام يُشير لوجود مشكلات في الزمالك، وهذا ما جعلني أشعر بالقلق بعد الموافقة على طلباتي. في الجلسة الثانية أبلغتهم برفض العرض بعدما صليت استخارة».

وقال تريكة: «تحدث محمود الخطيب مع صديق لي كان زمالكاويا لكنه كان حريصا على انتقالي للأهلي، وهذا ما غير في مسار المفاوضات».

وأتم «الأهلي فائز بـ5 بطولات مؤخرا، سواء قارية أو محلية، وبايرن أيضا حصل على 5 بطولات. المباراة بيننا ستكون بمثابة اللعب على البطولة السادسة».

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ مساء غد الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.