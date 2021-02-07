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مانشستر سيتي يهدر ركلة جزاء بشكل غريب أمام ليفربول.. ورد فعل غاضب من «جوارديولا» (فيديو)

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر الألماني إلكاي جوندوجان ركلة جزاء لنادي مانشستر سيتي بطريقة غريبة في مواجهة فريقه أمام ليفربول الجارية الآن في إطار الجولة 23 من الممتاز.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء سددها «جوندوجان» في الدقيقة 37 بشكل غريب فوق عارضة حارس الريدز ليضيع على فريقه فرصة التقدم في النتيجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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