شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يهدر ركلة جزاء بشكل غريب أمام ليفربول.. ورد فعل غاضب من «جوارديولا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدر الألماني إلكاي جوندوجان ركلة جزاء لنادي مانشستر سيتي بطريقة غريبة في مواجهة فريقه أمام ليفربول الجارية الآن في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء سددها «جوندوجان» في الدقيقة 37 بشكل غريب فوق عارضة حارس الريدز ليضيع على فريقه فرصة التقدم في النتيجة.