شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل القطري خامس مونديال الأندية على حساب أولسان هيونداي الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي الدحيل القطري، الفوز على نظيره أولسان هيونداي الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، لتحديد المركز الخامس والسادس بكأس العالم للأندية.

ونجح فريق الدحيل في حصد المركز الخامس بمونديال الأندية، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره، في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن الدحيل كان قد تلقي هزيمة أمام النادي الأهلي، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.