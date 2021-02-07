شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الـ12 بالدورى.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

محمد صبحى، ومروان عطية خالد الغندور وكريم الديب وعمار حمدى ونانا عبدالغنى والسيد سالم وسيسيه وروماريو ومحمد الصباحى.