شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة طريفة تشير إلى فوز الأهلي على بايرن ميونخ غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي النادي الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، غدًا الاثنين، مع العملاق الألماني بايرن ميونخ، بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما تشير مفارقة طريفة إلى احتمالية فوز أبناء مصر على نجوم البافاري.

ولا يعرف بايرن ميونخ أبدًا الفوز في البطولات القارية حين يخوض مبارياته يوم الاثنين، إذ خاض 4 مواجهات سابقة، بواقع مباراتين في بطولة كأس السوبر الأوروبي ومثلهما في كأس الاتحاد الأوروبي.

وجاءت 3 من تلك المواجهات أمام أندية أقل منه اسمًا وتاريخًا ومستوى، إلا أنه خسر تلك المواجهات الثلاثة، وتعادل في المواجهة الرابعة.

البداية كانت في إياب نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 1975، حين خاض مباراة أمام دينامو كييف الأوكراني يوم الاثنين 6 أكتوبر، لكنه تلقى هزيمة بهدفين نظيفين.

وفي الموسم التالي، التقى البافاري نادي أندرلخت البلجيكي في إياب نهائي كأس السوبر الأوروبي مجددًا يوم الاثنين 30 أغسطس 1976، وتلقى مجددًا الألمان هزيمة جاءت هذه المرة ثقيلة برباعية مقابل هدف واحد.

وفي يوم الاثنين 21 أبريل عام 1980، كان بايرن ميونخ على موعد آخر مع مباراة إقصائية في بطولة قارية هي كأس الاتحاد الأوروبي، حينها التقى مواطنه إنتراخت فرانكفورت في إياب نصف النهائي، لكنه تلقى هزيمة مذلة أخرى 5-1 بعد وقت إضافي.

وجاءت آخر مباراة يخوضها بايرن ميونخ في بطولة قارية يوم الاثنين في الأول من إبريل عام 1996، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وحينها تأخر البافاري بهدف قبل أن يعود ويسجل هدفين ويتلقى هدف التعادل بعد ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

ويعود بايرن ميونخ لخوض مباراة جديدة في بطولة قارية جديدة يوم اثنين جديد، فهل يسير الأهلي على خطى من سبقوه؟.