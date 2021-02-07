شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الدين الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المنتظرة بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الممتاز.

فيما جاء التشكيل كالآتي..

حراسة المرمي: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، شيكابالا، يوسف أوباما، أحمد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاء البدلاء كالتالي:

جنش، محمد عبد السلام، أحمد عيد، حسام أشرف، إسلام جابر، حسين فيصل، أسامة فيصل، مروان حمدى، حميد أحداد.