شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي.. ميلان يفوز على كروتوني برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ميلان في اكتساح ضيفه كروتوني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري.

جاءت أهداف المباراة عن طريق النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش «هدفين» في الدقيقتين (31، 64)، بينما سجل الكرواتي أنتي ريبيتش هدفين في الدقيقتين (69، 70) على التوالي.

بهذه النتيجة استعاد ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعدما استطاع إضافة 3 نقاط لرصيده ليصل إلى 49 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في لقاءين، وسجل 45 هدفًا وتلقى 23، بفارق 22 هدفًا لصالحه.