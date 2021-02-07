شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد السابق يبيع منزله بـ5 ملايين أسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مصعب الفكي

أنهى نجم مانشستر يونايتد السابق نيكي بات إجراءات بيع منزله الفخم في منطقة مانشستر الكبرى مقابل 5 ملايين ونصف مليون جنيه استرليني بعد نحو عامين من عرضه للبيع، بات عرض المنزل منذ إبريل/نيسان 2019 مقابل 7 ملايين جنيه استرليني؛ لكن لم يجد أي مشترٍ حينها إلا أن الوكلاء العقاريين أبلغوا وسائل الإعلام الإنجليزية أنه قبل مؤخراً بتخفيض مليون ونصف المليون عن السعر حتى يتمكن من بيعه.

وكان بات وزوجته السابقة شيلي بارلو قد اشتريا المنزل الواقع في منطقة هيل بمانشستر الكبرى عام 2007 عندما كان بات يلعب في نيوكاسل الإنجليزي ودفعا مقابله حينها 4 ملايين و400 ألف استرليني.

تبلغ مساحة المنزل نحو فدان ويتوفر على حديقة كبيرة مع منطقة للعب الأطفال إضافة إلى ست غرف نوم وغرفتي استقبال رئيسيتين ومسبح داخلي وقاعة سينما وصالة رياضية.

ويعمل نيكي بات حالياً في منصب رئيس تطوير الفريق الأول في مانشستر يونايتد وكان قبلها يشغل منصب رئيس أكاديمية النادي ولعب دوراً مهماً في تطوير لاعبي النادي مثل ماسون جرينوود الذي يتألق حالياً مع الفريق.

ولعب نيكي بات لمانشستر يونايتد بين عامي 1992 و2004 وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الإنجليزي ولقب الدوري الإنجليزي 6 مرات ولقب كأس الاتحاد 3 مرات، كما لعب بعد ذلك لنيوكاسل، ومثل منتخب إنجلترا في 39 مباراة بين عامي 1997 و2004.