مباشر.. الزمالك 0 - 0 الاتحاد السكندري.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم الزمالك والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات متفوقًا على الأهلي ثاني الترتيب برصيد 21 نقطة من تسع لقاءات، بينما يحل الاتحاد في المرتبة 11 برصيد 11 نقطة من سبع مواجهات فقط.

ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل، وحازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبد الله جمعة، وطارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسيف الدين الجزيري.

جاءت أول الكرات الخطيرة بخروج خاطئ من محمد صبحي حارس الاتحاد في الدقيقة 11، ليلعب زيزو كرة عرضية لعبها أوباما رأسية ولكن دفاع الاتحاد أبعدها ليحافظ على شباكه نظيفة.

واصل الزمالك ضغطه، وصبحي في التألق بإنقاذ انفراد أمام زيزو لتتحول الكرة لركنية.