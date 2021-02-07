أنقرة جوتشو يخسر برباعية أمام سيفاسبور بمشاركة جيرالدو وبادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شارك الثنائي أليو بادجي وجيرالدو لاعبا أنقرة جوتشو في خسارة فريقهما، مساء اليوم الأحد، بنتيجة أربعة أهداف لهدف في الجولة الـ 24 بالدوري التركي.

وجاءت أهداف فريق سيفاس سبور عن طريق ماكس آلان في الدقيقة 11 ، وكايودي في الدقيقة 48، وايردوجان يشيليورت في الدقيقة 69 ومصطفى باتاباري في الدقيقة 86.

وسجل اللاعب أحمد أغوز هدف أنقرة جوتشو الوحيد في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة إضاعة اللاعب بادجي لفرصتين أمام المرمى فى الشوط الأول، وحصوله على بطاقة صفراء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وعقب حصول بادجي على البطاقة الصفراء، قرر مدرب الفريق اخراجه ليدخل بدلا منه جيرالدو ليصنع الهدف الوحيد لفريق أنقرة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق سيفاس سبور رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد أنقرة جوتشو عند 18 بالمركز قبل الأخير.