الدحيل يفوز على أولسان هيونداي ويحتل المركز الخامس بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي الدحيل القطري، فوزاً كبيراً على أولسان هيونداي القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في كأس العالم للأندية.

وافتتح إدميلسون جونيور أهداف اللقاء في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل يون بيت جارام لصالح الفريق الكوري في الدقيقة 63.

ولم يدم تعادل الفريق الكوري سوى 3 دقائق، حيث سجل محمد مونتاري هدف الدحيل الثاني في الدقيقة 66، وقضى المعز علي لاعب الفريق القطري على آمال أولسان هيونداي بهدف ثالث في الدقيقة 82.

واحتل فريق الدحيل القطري المركز الخامس في مونديال الأندية، بينما احتل الفريق الكوري المركز السادس في البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق القطري خسر في مباراة ربع النهائي أمام الأهلي المصري بهدف نظيف، بينما خسر الفريق الكوري من تيجريس أونال المكسيكي في الدور ذاته بهدفين لهدف.