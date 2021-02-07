وردة يسجل في تعادل أمام أبولون سميرني في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساهم المحترف المصري عمرو وردة، لاعب باوك سالونيكا، في تعادل فريقه أمام أبولون سميرني، بنتيجة 2-2 ، ضمن الجولة 21 للدوري اليوناني.

وشارك وردة في المباراة منذ بدايتها حتى النهاية ، لتشهد الدقيقة 29 تسجيله لهدف التقدم لفريق باوك سالونيكا.

واستطاع فريق أبولون سميرني إدراك التعادل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء سددها سافاس تسابوريس.

و أضاف مارك فيرنانديز الهدف الثاني لأبولون في الدقيقة 81، قبل أن يتعادل سفيرير إنجي إنجاسون لباوك سالونيكا في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، رفع باوك سالونيكا رصيده للنقطة 40 في المركز الثاني في الدوري خلف أولمبياكوس، بينما يتواجد أبولون في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.