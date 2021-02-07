تشكيل الزمالك ضد الاتحاد.. شيكابالا والجزيري يقودان الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل فريقه في مواجهة الاتحاد السكندري التي تقام، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 12 من دوري We المصري.

وتشهد المواجهة تواجد عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ليكون إلى جانب الثلاثي الدفاعي محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، وحازم إمام.

ويظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الوسط الهجومي بشكل أساسي خلال اللقاء، ليعاون الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

ويتواجد الوافد الجديد سيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي للزمالك لقيادة خط هجومي لأول مرة، بعد انتقاله معارًا من المقاولون العرب منذ أيام قليلة ماضية.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد عبد السلام، أحمد عيد، حسام أشرف، إسلام جابر، حسين فيصل، أسامه فيصل، مروان حمدي، حميد أحداد.