صراع ساخر بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي وتحديدًا من خلال فريق عمل السوشيال ميديا على التعاون المشترك مع نادي بايرن ميونيخ، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في قطر.

وقبل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ والمقرر لها مساء غدٍ الإثنين دخل لاعبي الأهلي في صراع مع نظيره البافاري على "تحدي الهتافات" المتعلقة بالفريقين.

البداية كانت من نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفيسكي عندما طالب لاعبي الأهلي وتحديدًا الرباعي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا" وبدر بانون بترديد هتاف "Mia San Mia".

في المقابل، طلب قائد الأهلي محمد الشناوي من جيروم بواتينج وليفاندوفيسكي ونيكولاس زوله بترديد مقولة "جمهوره ده حماه".

الفريق البافاري رد بطلب جديد عن طريق مدافعه جيروم بواتينج والذي طلب لاعبي الأهلي بترديد مقولة "Rekord meister" وتعني البطل القياسي.

علي معلول بدوره طلب من لاعبي بايرن ميونيخ بترديد هتاف جماهير الأهلي الشهير "على الحلوة والمرة معاه".

جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ كان لديه طلب بترديد هتاف "Pack Mas"، ليرد عليه كهربا بطلب ترديد هتاف "من تالتة شمال بنهز جبال".

الطلب الأصعب عند لاعبي الأهلي كان من خلال ترديد هتاف بايرن الشهير "Stern des sudens" وتعني بـ"نجم الجنوب".

‏ويعتبر هذا التعاون بعد الحديث الثنائي والذي سمي بـ"حديث الأسطاير" والذي ‏جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة ومدافع بايرن ميونيخ ومنتخب غانا ‏السابق صامويل كوفور، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ‏لكلا الناديين.‏

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي ببطل أوروبا بايرن ميونيخ غدًا الإثنين في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.