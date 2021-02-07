مباشر.. ليفربول 0-0 مانشستر سيتي.. ضربة جزاء مهدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة بين ليفربول وخصمه مانشستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من بريميرليج.

ومن المقرر أن يشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا ليقود هجوم ليفربول رفقة الثنائي ساديو ماني العائد من الإصابة وروبرتو فيرمينو.

ويسعى ليفربول لاستعادة ذاكرة الانتصارات في ملعبه مرة أخرى على حساب مانشستر سيتي متصدر الترتيب حاليًا.

ويتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي والذي يمتلك أيضًا مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جوردان هندرسون - ترينت ألكسندر أرنولد - كورتس جونز - جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - جواو كانسيلو - روبن دياز - جون ستونز - زيتشينكو - إلكاي جوندوجان - رودري - بيرناردو سيلفا - رياض محرز - فيل فودين - رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة

التهديد الأول في المباراة كان من صالح ليفربول في الدقيقة 24 عن طريق عرضية من أرنولد لكن ساديو ماني يفشل في استغلال الفرصة بعدما سدد كرة رأسية تمر أعلى المرمى.

الفرصة الثانية لصالح ليفربول كانت في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من فيرمينو أملاً في تسجيل هدف أول لكن إيدرسون يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وحصل فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة رحيم ستيرلينج على يد البرازيلي فابينيو لكن جوندوجان يفشل في تسجيل ضربة الجزاء بعدما سدد أعلى المرمى.

وحاول ساديو ماني من كرة رأسية داخل منطقة الجزاء أن يسجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 44 لكن إيدرسون يواصل تألقه في المباراة ويتصدى للكرة بثبات.

الدقيقة 49 استطاع جندوجان أن يسجل هدف التقدم لصالح مانشستر سيتي بعد تسديدة من فيل فودين داخل منطقة الجزاء ترتد من الحارس أليسون ويستغل جندوجان الكرة ويسجل في الشباك الخالية وتصبح النتيجة (1-0).

رد فعل ليفربول ظهر في الدقيقة 55 بتسديدة من كورتس جونز لكن تمر أعلى المرمى وتظل النتيجة (1-0) للضيوف.

وكاد جونز أن يسجل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تتحول الكرة لركنية,

ليفربول حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 63 بعد عرقلة محمد صلاح ليسدد الكرة مو مسجلاً هدف التعادل لصالح الليفر.

تابعونا دقيقة بدقيقة فور بداية المباراة..