نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” في قمة مباريات اليوم الاحد 7-2-2021، ضمن الجولة 23 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة بي إن سبورتس 2، و4K بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير اللقاء الحكم الانجليزي “مايكل أوليفر”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل ليفربول اليوم “مانشستر سيتي” في حصنهم المنهار “آنفيلد روود” في مباراة حاسمة في الصراع على اللقب، ومن سوء حظ الريدز ان السيتيزينس يمر بفترة توهج رائعة، إذ حقق 13 انتصار متتالي، وهي أطول سلسلة انتصارات من هذا القبيل لأي فريق في إنجلترا منذ ان فعل ذلك آرسنال في عام 2002.

وقضى “ليفربول” ما يقرب من أربع سنوات من الإثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز دون هزيمة على ملعبه “آنفيلد”، لكنه خسر آخر مباراتين خاضهما هنا أمام “بيرنلي وبرايتون” وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2012.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا، ان “ليفربول” فشل في زيارة شباك ضيوفه في أربع 3 مباريات متتالية على أرضه، وإذا فشل في التسجيل في شباك مانشستر سيتي اليوم ستكون هذه المرة الأولى الذي يفشل فيها الريدز في التسجيل على آنفيلد لأربع مباريات على التوالي منذ موسم 1894/1895.

ويمتلك رجال “يورجن كلوب” دافعًا معنويًا كافيًا للخروج بنتيجة مُرضية أمام مانشستر سيتي إذ لم يخسر ليفربول أمامه في آنفيلد بالدوري الانجليزي منذ مايو 2003، انتصر الريدز في 12 مباراة وتعادل في 5.

أما مانشستر سيتي فهو سيدخل المباراة بثقة عالية، حيث نجح في افتتاح التسجيل في آخر ثمانية انتصارات خارج أرضه، ولكن المهمة لن تكون سهلة بكل تأكيد إذ نجح السيتيزينس في الخروج من ملعب آنفيلد روود بشباك نظيفة مرة واحدة فقط منذ موسم 1989/1990.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي وفي رصيده 47 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 14 لقاء، وتعادل في 5، وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبوه 39 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة، كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، من 22 مباراة، فاز في 11 مناسبة، وتعادل في 7، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 43 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم بعد “مانشستر يونايتد”، وتلقت شباكه 25.

وفرديًا، قد يكون النجم الدولي المصري “محمد صلاح” منقذ ليفربول الليلة بعد تسجيله 4 أهداف في 4 مباريات تنافسيه للفريق، كما يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 15 هدف، فيما يعتمد مانشستر سيتي على “رحيم سترلينج” الذي سجل في آخر مباراتين، وشارك بشكل مباشر في تسجيل عدد أكبر من الأهداف (99 هدفًا، 55 تمريرة حاسمة) أكثر من أي لاعب آخر في السيتيزينس تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويغيب عن مانشستر سيتي اليوم، “كيفين دي بروينه، سيرجيو أجويرو، ناثان آكي”، كما يفتقد ليفربول خدمات، “فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ديوجو جوتا، جويل ماتيب، ونابي كيتا”.

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