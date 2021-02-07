نتيجة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي فى كأس العالم للاندية

تعرف على نتيجة مباراة الدحيل وأولسان هيونداي، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 7 فبراير 2021، فى تحديد المركز الخامس فى كأس العالم للأندية 2021 والمقام فى قطر.

شهد الشوط الاول تقدم الدحيل بهدف دون رد، سجل الهدف فى الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي “ايدميلسون جونيور” من صناعة “علي كريمي”.

وخلال الشوط الثاني استطاع الفريق الكوري الجنوبي تدارك هدف التعادل فى الدقيقة 63 عبر اللاعب “يون بيت غارام”.

وبعد مرور 3 دقائق تقدم الدحيل من جديد عبر اللاعب القطري “محمد مونتاري” من صناعة البرازيلي “دودو”، اصبحت النتيجة 2-1 للفريق القطري.

وفى الدقيقة 82 عزز الدحيل تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اللاعب “المعز علي” بتسديدة قوية، من صناعة “إسماعيل محمد”.

تقام مباراة الدحيل واولسان على استاد احمد بن علي المونديالي فى مدينة الريان القطرية، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، ويُدير اللقاء الحكم البرازيلية “إدينا ألفيس باتيستا”.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس المفتوحة ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي العُماني “عامر الخوذيري”، كما تنقل على قناة الكأس الرياضية بصوت المعلق الرياضي العماني “سمير اليعقوبي”.

تلقى الدحيل الهزيمة من الأهلي المصري بطل افريقيا بهدف دون رد بدور ربع النهائي بالبطولة سجل الهدف اللاعب “حسين الشحات”، ليحرم الفريق القطري من التأهل إلى نصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ، وتأهل الدحيل بصفته ممثل البلد المضيف (بطل دوري نجوم قطر).

وتأهل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الى كأس العالم للأندية كونه بطل دوري أبطال آسيا فى النسخة الماضية، وتعرض للخسارة أمام نادي تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية فى الدور ربع النهائي بالبطولة بنتيجة 2-1.

اقرأ ايضا