الامارات | بالفيديو: تعليق مكسيكي على هدف الشحات يشحن جمهور الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعليق مكسيكي على هدف الشحات يشحن جمهور الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول جمهور الأهلي المصري مقطع مصور لهدف نجمه حسين الشحات في مرمى الدحيل القطري بالدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية يحمل صوت معلق مكسيكي، معربين عن مدى إعجابهم بالطريقة الحماسية التي علّق فيها على الهدف الوحيد الذي قاد "الشياطين الحمر" لمواجهة عملاق أوروبا بايرن ميونيخ في المربع الذهبي للمونديال، غداً الإثنين (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات).

وعلّق مغردون في "تويتر" على مقطع الفيديو، فقال المشجع "ذا سمايل مان": "الحماس الي عند المعلق مع الهدف تحس انو هو ابوه وجدو كمان التراس اهلاويه"، وكتب المغرد "ساهر": "تعليقهم تحسه نفس الشخص على كل مباريات دول أمريكا اللاتينية"، اما المشجع "عسكر" فقال: "هذا المعلق والا بلاش"، وعلقت المشجعة "شيري": "ما شاء الله علي النفس جوووووووووووول".

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