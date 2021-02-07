الامارات | رابطة المحترفين الإماراتية تعلن عن «الأفضل في يناير»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين الإماراتية تعلن عن «الأفضل في يناير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى ومدرب في شهر يناير.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الأحد: «يتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير، المالي موديبو مايغا لاعب عجمان الذي سجل هدفين ساهما في قيادة عجمان للتفوق على الفجيرة والظفرة خلال ذلك الشهر، والبرازيلي رامون لوبيز لاعب خورفكان، الذي سجل ثنائية ساهمت في قيادة (النسور) لتحقيق الفوز على الجزيرة وشارك بأداء مميز في تعادل فريقه مع العين».

وأضافت «تضم القائمة أيضاً لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو الذي ساهم بمواصلة (الملك) صدارته للترتيب، وبرز خلال تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة ليقود فريقه للفوز على الفجيرة في الجولة الماضية، ولاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل الذي خرج بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين مع (الفرسان)، وقدم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، وضمت القائمة أيضاً الكوري الجنوبي ميونج جو لي لاعب الوحدة لمساهمته في فوز (العنابي) على حتا بتسجيل هدفاً في الجولة الماضية، إلى جانب أدائه العام بدور مهم في وسط الميدان».

وتابعت اللجنة: «أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر يناير، يتواجد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الذي خرج بشباك نظيفة في الجولتين الماضيتين أمام النصر واتحاد كلباء، كما تضم القائمة عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة صاحب التصديات الحاسمة، ويتواجد سلطان المنذري حارس الوصل بعد أدائه الثابت، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، مهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي أعاد التوازن للفرسان خلال الشهر الماضي، والبرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل الذي لم يعرف الخسارة مع (الإمبراطور) مؤخراً، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان الذي أحيا آمال (البركان) بالبقاء بعد انتصارين مهمين في يناير».

واختتمت: «تم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين».



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