الامارات | إقامة مباراة لايبزيج وليفربول بدوري الأبطال في بودابست

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباراة لايبزيج وليفربول بدوري الأبطال في بودابست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأحد إن مباراة رازن بال شبورت لايبزيج الألماني مع ليفربول في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا ستقام في العاصمة المجرية بودابست بعد أن رفضت السلطات الألمانية دخول الفريق الانجليزي إلى أراضيها تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ملعب لايبزيج في 16 الجاري لكن السلطات الألمانية حظرت دخول كل القادمين من مناطق متأثرة بسلالات جديدة من كوفيد-19 حتى 17 فبراير شباط على الأقل واستثنت فقط المواطنين الألمان والمقيمين في أراضيها.

وقال اليويفا في بيان "يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التأكيد بأن مباراة الذهاب في دور 16 بدوري أبطال أوروبا بين لايبزيج وليفربول ستقام الآن في ملعب بوشكاش في بودابست".

وأضاف البيان "يود الاتحاد أن يوجه الشكر إلى لايبزيج وليفربول لتعاونهما القوي والمساعدة في التوصل إلى حل للمشكلة وكذلك إلى الاتحاد المجري لكرة القدم على ما قدمه من دعم وعلى الموافقة على استضافة المباراة".

ويبحث بروسيا مونشنجلادباخ الألماني أيضا عن خيارات مماثلة فيما يتصل بمباراته في نفس الدور في مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي والمقررة في 24 الجاري إذ ما مددت السلطات الألمانية العمل بهذه القرارات.

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