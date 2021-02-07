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توتنهام يعود لسكة الانتصالات ويسقط ويست بروميتش بهدفين

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توتنهام يفوز على وست بروميتش بالدوري الإنجليزي (2-0) التقى اليوم الأثنين فريق توتنهام مع نظيره وست بروميتش ضمن منافسات الممتاز. وانتهت المباراة بفوز توتنهام بنتيجة 2-0 .

افتتح هاري كين التسجيل في الدقيقة الـ 54، ولحقه هيونج مين سون ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58.

وحصل اللاعب كونور كالاغر لاعب خط الوسط بفريق وست بروميتش على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 76.

ويحتل توتهام المركز السابع في ترتيب الدوري بـ36 نقطة، بينما يأتي وست بروميتش في المركز الـ19 برصيد 12 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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