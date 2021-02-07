شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي طريف بـ «العربية والألمانية» بين لاعبي الأهلي وبايرن ميونخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت إدارة الإعلام بالنادي الأهلي من خلال فريق عمل السوشيال ميديا على التعاون المشترك ‏مع نظيره بنادي بايرن ميونيخ الألماني، وذلك على هامش بطولة كأس العالم للأندية، المقامة ‏حاليا وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير الجاري.‏

البايرن يتحدث العربية مرة أخرى ????

‏جاء التعاون المشترك في ضوء الاتصالات التي جرت بين فريقي السوشيال ميديا في ‏الناديين، الذي صدر عنه إنتاج أول محتوى مشترك تحت عنوان «حديث الأساطير»، والذي ‏جمع قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة ومدافع بايرن ميونيخ ومنتخب غانا ‏السابق صامويل كوفور، وتم تداوله على الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ‏لكلا الناديين.‏

وطرحت اليوم الحسابات الرسمية للأهلي وبايرن ميونيخ على مواقع التواصل الاجتماعي ‏العمل الثاني، وهو عبارة عن تحدٍّ بين لاعبي الفريق الحالي لبايرن ميونيخ ولاعبي الأهلي، ‏ممثل في حديث نجوم نادي القرن في إفريقيا باللغة الألمانية، على أن يتحدث لاعبو الفريق ‏الباڤاري باللغة العربية.‏

ويبقى تعاون فريق السوشيال ميديا بالنادي الألماني مع نظيره في الأهلي للمرة الأولى على ‏صعيد الأندية العربية والإفريقية. ‏

وتشهد الفترة المقبلة المزيد من الأعمال المشتركة بين الناديين في هذا المجال. ‏

ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في ‏نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏