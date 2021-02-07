شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا غدًا «ستاد المصري اليوم» لتحليل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف غدًا «ستاد المصري اليوم» النجوم مجدي عبدالغني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ولاعب حرس الحدود ومنتخب مصر السابق أحمد عبدالغني، لتحليل مباراة نصف نهائي مونديال الأندية في ضيافة الإعلامية ياسمين عبدالعزيز

ويقدم الأستوديو التحليلي جوائز «تي شيرت فريقك» عن توقع المتابعين لنتيجة كل مباراة يقوم الأستديو بتحليلها.

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