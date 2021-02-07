شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الإدارة المالية بنادي الزمالك بإيداع مستحقات لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي إلى جانب الجهاز الفني بحساباتهم الشخصية اليوم.

وعلمت «المصري اليوم»، أن المستحقات عبارة عن مقدمات عقود الموسم الحالي وبعض مكافآت المباريات، وجاء ذلك بعد استلام قيمة انتقال مصطفي محمد لجالاتا سراي التركي والتى تبلغ 2 مليون دولار.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد قليل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.