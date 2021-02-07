شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يقود مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي ليفربول في المباراة المرتقبة بينهما بعد قليل على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء النجم الجزائري رياض محرز على رأس التشكيل المعلن لـ«جوارديولا»، والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، زنتشينكو

الوسط: رودريجو، جوندوجان، بيرناردو سيلفا

الهجوم: فودين، محرز، سترلينج