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محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهته المرتقبة بعد قليل أمام منافسه مانشستر سيتي، المنتظر إقامتها على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    168,057

  • تعافي

    131,211

  • وفيات

    9,512

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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