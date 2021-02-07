شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهته المرتقبة بعد قليل أمام منافسه مانشستر سيتي، المنتظر إقامتها على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الذي أعلنه المدير الفني الألماني يورجن كلوب كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو