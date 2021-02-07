شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي لقاضي الإدارية :«أنا وجماهير الزمالك نقدر أحكام القضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والصادر بحقه قرار بالاستبعاد من وزير الشباب والرياضة علي احترامه وتقديره لقضاء مصر. الشامخ وتقبله اي قرار تم اتخاذه اليوم بعد رفض طعنه في الشق المستعجل

وكتب منصور علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اسمر قضاء مصر العظيم لا تعقيب عليكم القاضي الحساب عند الله وامام ضميره المهم ان يكون ضميره مستريحا لما كتبه».

وقال: «انا وجماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية للنادي محترم ونقدر احكام القضاء مهما كانت اسبابه».