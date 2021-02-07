شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يصل للهدف رقم 500 في مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالى، للهدف رقم 500 في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات مع الأندية التي لعب بقميصها في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

سجل النجم السويدي هدف التقدم للروسونيرى في شباك كروتونى بالدقيقة 31 من المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2020-2021.

وأحرز إبراهيموفيتش المنحوس مؤخرا 500 هدف طوال مشواره الاحترافي مع الأندية التي ارتدى قميصها بدءًا من مالمو السويدى ثم أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، لوس أنجلوس جالاكسي، ميلان مرة أخرى.