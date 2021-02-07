شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير في استاد القاهرة قبل مباراة الزمالك والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر استاد القاهرة الدولي في تطور ملحوظ، وذلك عقب انتهاء صيانته وعودته لاستضافة مباريات بطولة الدوري العام، في أول مباراة بين الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري العام.

وجاء تطور ستاد القاهرة في تجديد ممر غرف خلع الملابس، بالإضافة لصيانة أرضية الملعب والمقصورة الرئيسية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات.