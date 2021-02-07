شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإسباني.. ريال سوسيداد يقهر قاديش برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق ريال سوسيداد نظيره قاديش بنتيجة 4-1، في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، والتى أقيمت اليوم الأحد على ملعب أنويتا، ليرتقى صاحب الأرض للمركز الخامس في جدول ترتيب الليجا بعد رفع رصيده إلى 38 نقطة.

رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 38 نقطة فوزه في مباراة اليوم، ليرتقى للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتفظ قادش بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الليجا بعد تجمد رصيده عند 24 نقطة بهزيمته في مباراة اليوم.