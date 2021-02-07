شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ عن مواجهة الأهلي: كلام كبار (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجّه الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونخ رسالة للأهلي قبل الموقعة المنتظرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كلام كبار.. انتظرونا «مع صورة تجمع نجوم الفريقين».

ومن جانبه، أشاد هانزي فليك، المدير الفني لفريق البايرن، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، بمنافسه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الأهلي، مؤكدًا أنه يلعب بشكل ممتع ويبني طريقة لعبه الهجومية بشكل جيد، كما يعتمد على الظهيرين الأيمن والأيسر في الهجوم.

وأضاف فليك أنه شاهد الأهلي- الذي يرغب في التطوير دائما- أكثر من مرة ويحب الطريقة التي يلعب بها.

ومن جانبه، تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.

وقال روبرت ليفاندوفسكي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «تواجد الأهلي في المسابقة يعنى أنه فريق قوي، ولكن لا يهم كم هم جيدون، علينا أن نكون أفضل ونقاتل من أجل هذا الفوز».