شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي التي تقام بينهما ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد السكندري يخطره فيه بموعد المباراة الجديد، حيث ستُقام المباراة يوم الخميس القادم، الموافق 11 من فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، باستاد الجيش ببرج العرب.

ويأتي تعديل الموعد بدلًا من إقامة المباراة يوم الجمعة القادم، الموافق 12 من فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على استاد الجيش ببرج العرب.