شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل استعداداته لموقعة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثنائى محمد صادق والأنجولى أرى بابل، لاعبا فريق الإسماعيلى، على خوض تدريبات خفيفة لمدة 15 دقيقة على هامش المران الجماعى للدراويش، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الـ11 بمسابقة الدورى المحلى، والمقرر لها الخميس المقبل، اشتمل تدريبات بدنية للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، تحت إشراف مخطط الأحمال، كما تم تنفيذ بعض الجمل الفنية، منها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، إضافة لتدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم.

ويستغل البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، الفاصل الزمنى بين مواجهة سموحة، ثم الاتحاد، في تجهيز المصابين وإعداد اللاعبين نفسياً بعد سلسلة الهزائم التي يعيشها الفريق، حيث لم يحقق أي فوز في عام 2021، منذ فوزه على أسوان في ديسمبر الماضى، وهو الفوز الوحيد للدراويش في الدوري.. ويترقب الجهاز الفنى لقاء الزمالك والاتحاد، الليلة، للوقوف على مستوى سيد البلد.