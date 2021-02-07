شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل صحوته في الدوري ويفوز على دجلة بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق غزل المحلة صحوته في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز على الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 2- 1، ليفوز اليوم على وادي دجلة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المحلة، عبده يحيى، في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع غزل المحلة رصيده من النقاط إلى 11، ويقفز إلى المركز 9 من جدول الترتيب، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 7، متذيلًا جدول المسابقة.