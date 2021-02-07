الدوري الإيطالي: ميلان يستعيد الصدارة بعد رباعية في مرمى كروتوني وفوز اودينيزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ21 من ​الدوري الإيطالي​ لكرة القدم، استعاد فريق ​ميلان​ صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ​كروتوني​ برباعية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو.



سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الأول في الدقيقة 30 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ونجح زميله اللاعب أنتي ريبيتش في إضافة هدفين آخرين في الدقيقة 69 و70 ليحصد فريق ستيفانو بيولي 3 نقاط.

وبهذا الفوز عاد ميلان إلى صدارة الدوري برصيد 49 نقطة، وبفارق 2 عن صاحب المركز الثاني الإنتر.

وفي مباراة ثانية، فاز أودينيزي على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-0.