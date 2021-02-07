الدوري الإنجليزي: ليستر يعود بنقطة من ملعب وولفرهامبتون بعد تعادل سلبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، خيّم التعادل السلبي 0-0 على لقاء ​ليستر سيتي​ مع ​وولفرهامبتون​ الذي جرى على ملعب مولينيو.



قدم الفريقان أداءا مميزا على المستوى الهجومي والدفاعي، في مباراة مثيرة مليئة بالفرص الخطيرة، لكن فشل فريق بريندان رودجرز وفريق نونو اسبيريتو سانتو في هز الشباك طوال شوطي المباراة.

وشهدت هذه المباراة عودة النجم الإنكليزي جايمي فاردي بعد غيابه عن الآونة الأخيرة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وبهذا التعادل، حافظ ليستر سيتي على المركز الثالث لكن سنح الفرصة أمام ليفربول بأخذ مركزه بحال فوزه على مانشستر سيتي.