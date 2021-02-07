الدوري الفرنسي: مونبلييه يدك شباك ديجون برباعية وفوز مثير لموناكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

تغلب ​مونبلييه​ على ضيفه ​ديجون​ 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد دو لا موسون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

