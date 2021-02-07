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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: مونبلييه يدك شباك ديجون برباعية وفوز مثير لموناكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
تغلب مونبلييه على ضيفه ديجون 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد دو لا موسون ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
سجل للفائز غايتان لابورد (48) و(56) وتيغي سافانير (61) وبيتار سكوليتيش (90) فيما سجل للخاسر سينو كوليبالي (5) وموسى كوناتي (88 من ركلة جزاء).
وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب ديس كوستيريس سقط نيم أولمبيك 3-4 أمام ضيفه موناكو.
سجل لأصحاب الأرض لوكاس دو (23) وزين الدين فرحات (32) ونيكلاس ايلاسون (81) فيما سجل للضيوف أليكسندر غولوفين (هاتريك) وكيفن فولاند (78).
وفي باقي المباريات إنتصر نيس على أنجيه 3-0 وسانت ايتيان على ميتز 1-0.