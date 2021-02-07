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التشكيلة الرسمية للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية للمباراة المرتقبة بين ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف حامل اللقب ​ليفربول​ المتصدر الحالي ​مانشستر سيتي​ على ملعب أنفيلد في مباراة مرتقبة.

وجاءت تشكيلة صاحب الأرض على الشكل التالي:

أليسون – ترينت أليكساندر أرنولد – فابينيو – جوردان هندرسون – آندرو روبرتسون – تياغو ألكانتارا – كورتيس جونز – جورجينيو فينالدوم – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو

البدلاء: أدريان - ميلنر - تشامبرلاين - كاباك - تسيميكاس - شاكيري - أوريغي - فيليبس - ويليامز

تشكيلة مانشستر سيتي:

إيدرسون – ستونز – كانسيلو – روبن دياز – زينتشينكو – رودريغو – غوندوغان – سيلفا – محرز – فودين - سترلينغ

البدلاء: ستيفين - جيسوس - لابورت - توريس - ميندي - فيرناندينيو - غارسيا - دويل - بيرنابي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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