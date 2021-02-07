التشكيلة الرسمية للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف حامل اللقب ​ليفربول​ المتصدر الحالي ​مانشستر سيتي​ على ملعب أنفيلد في مباراة مرتقبة.

