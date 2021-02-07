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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية للمباراة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنكليزي الممتاز، يستضيف حامل اللقب ليفربول المتصدر الحالي مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في مباراة مرتقبة.
وجاءت تشكيلة صاحب الأرض على الشكل التالي:
أليسون – ترينت أليكساندر أرنولد – فابينيو – جوردان هندرسون – آندرو روبرتسون – تياغو ألكانتارا – كورتيس جونز – جورجينيو فينالدوم – محمد صلاح – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو
البدلاء: أدريان - ميلنر - تشامبرلاين - كاباك - تسيميكاس - شاكيري - أوريغي - فيليبس - ويليامز
تشكيلة مانشستر سيتي:
إيدرسون – ستونز – كانسيلو – روبن دياز – زينتشينكو – رودريغو – غوندوغان – سيلفا – محرز – فودين - سترلينغ
البدلاء: ستيفين - جيسوس - لابورت - توريس - ميندي - فيرناندينيو - غارسيا - دويل - بيرنابي