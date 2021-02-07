موسيماني: نحترم بايرن ميونيخ ولكن علينا عدم المبالغة في احترامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

طالب مدرب ​الأهلي​ ​بيتسو موسيماني​ فريقه بعدم المبالغة بإحترام الخصم ​بايرن ميونيخ​ وذلك قبل مواجهتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.



وأوضح موسيماني في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد مباراة مهمة وتاريخية، ولكن لا أعتقد أنها ستكون أهم مباراة في تاريخ الأهلي، ونثق في قدراتنا جداً، ولن تهتز مهما حدث، ولدينا إصرار كبير على المضي قدما في رحلتنا من أجل النجاح والوصول إلى أهدافنا".

وأضاف: "شاهدت مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة ولاحظت الأخطاء التي وقعوا فيها، وكل الفريق لديها نقاط ضعف وقوة، ارتكبنا بعض الأخطاء أمام الدحيل، وأيضاً ربما سنرتكب أخطاء أمام بايرن، كرة القدم تتعلق بتصحيح الأخطاء، والمدرب يواصل تصحيحها".

وتابع: "نشعر بالتواضع الكافي ونقر بالأخطاء التي نرتكبها، ونصححها، وهذا جزء من كرة القدم، وهذا لا يعني أن اللاعب سيء، أو نغيره عندما يرتكب خطأ ما، وأتذكر أنني كنت أرتكب أخطاء عندما كنت لاعباً، لا يوجد فريق مثالي، ولكن في كرة القدم بايرن يتلقى انتقادات وكذلك الأمر لليفربول ومانشستر يونايتد".

وختم موسيماني: "لن يحقق أي ناد في إفريقيا ما حققناه في الأهلي، وبالتالي نحن فريق جيد، وأي فريق في القارة السمراء يريد أن يحقق ما وصلنا اليه، ونحترم فريق بايرن ميونيخ ولكن علينا عدم المبالغة في احترامه".