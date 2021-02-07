توانزيبي يتعرض لإساءة عنصرية مرة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن مدافع ​مانشستر يونايتد​ أكسل ​توانزيبي​ تعرض لإساءات عنصرية مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التعادل يوم السبت مع إيفرتون.



وقد استُهدف توانزيبي بتعليقات عنصرية على إنستغرام بعد أن سجل اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين هدف التعادل المتأخر لإيفرتون في التعادل 3-3 على ملعب أولد ترافورد.

وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتعرض فيها توانزيبي لانتهاكات عنصرية عبر الإنترنت.

نشر توانزيبي مقطع فيديو على حسابه على انستغرام بعد تلك المباراة، مع التعليق: "عرقي، ديني، لوني = كرة القدم" في رد على الإساءة.