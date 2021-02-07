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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: في نهاية الموسم سنرى الحقيقة وسنكون حيث نستحق أن نكون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021
أعرب مدرب توتنهام جوزيه مورينيو عن سعادته بإنتصار فريقه 2-0 على وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.
وصرح مورينيو لشبكة "BTSports": "أحببت كل شيء اليوم، الفريق كان رائعاً، الجهد والهدوء والرغبة الواضحة دون استعجال لتحقيق الفوز".
وأضاف: "الفوز كان هدفنا، وحققنا ذلك بطريقة رائعة، كان يمكننا التسجيل والقضاء على المباراة في الشوط الأول، لكن لم يحدث ذلك، هاري كاين لاعب مميز في تاريخ توتنهام، سوف يحطم كل الأرقام القياسية الممكنة، يمكنه تحقيق ذلك، كان رائعاً اليوم رغم عودته من الإصابة".
وختم مورينيو: "في نهاية الموسم سنرى الحقيقة، سنكون حيث نهدف منذ بداية الموسم، سنكون حيث نستحق أن نكون".