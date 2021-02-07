مورينيو: في نهاية الموسم سنرى الحقيقة وسنكون حيث نستحق أن نكون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

أعرب مدرب ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ عن سعادته بإنتصار فريقه 2-0 على وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.



وصرح مورينيو لشبكة "BTSports": "أحببت كل شيء اليوم، الفريق كان رائعاً، الجهد والهدوء والرغبة الواضحة دون استعجال لتحقيق الفوز".

وأضاف: "الفوز كان هدفنا، وحققنا ذلك بطريقة رائعة، كان يمكننا التسجيل والقضاء على المباراة في الشوط الأول، لكن لم يحدث ذلك، ​هاري كاين​ لاعب مميز في تاريخ توتنهام، سوف يحطم كل الأرقام القياسية الممكنة، يمكنه تحقيق ذلك، كان رائعاً اليوم رغم عودته من الإصابة".

وختم مورينيو: "في نهاية الموسم سنرى الحقيقة، سنكون حيث نهدف منذ بداية الموسم، سنكون حيث نستحق أن نكون".