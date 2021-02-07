الدوري الإسباني: ريال سوسييداد يستغل النقص العددي لـ قاديش ويفوز برباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ22 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، فاز فريق ​ريال سوسييداد​ على قاديش بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب انويتا



افتتح التسجيل اللاعب ميكيل اويارزابال عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 24 وأضاف الهدف الثاني بعد 8 دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم سوسييداد بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، استغل سوسييداد طرد لاعب قاديش ماركوس ماورو ليضيف هدفين عن طريق أليكسندر إيساك في الدقيقتين 54 و59.

في المقابل سجل هدف قاديش الوحيد اللاعب خايرو ايزكييردو في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز يستمر ريال سوسييداد في المركز السادس برصيد 35 نقطة.