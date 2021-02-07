الدوري المصري: غزل المحلة يغلب وادي دجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

تغلب ​غزل المحلة​ على مضيفه ​وادي دجلة​ 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.



وإفتتح عبده يحيى التسجيل لغزل المحلة بعد إحدى عشر دقيقة على إنطلاقة اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب خالد عيد بهدف للاشيء.

وغابت الأهداف عن النصف الثاني من المباراة لتستمر النتيجة على حالها بتفوق غزلة المحلة 1-0.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط في المركز الأخير.