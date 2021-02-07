الدوري الإنكليزي: توتنهام يستعيد زخمه بعودة كاين ويتخطى وست بروميتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، حقق فريق ​توتنهام​ فوزا مهما على ​وست بروميتش​ ألبيون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب توتنهام هوتسبيرز.



شهدت المباراة عودة النجم الإنكليزي هاري كاين بعد غياب بسبب الإصابة، لكن استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني، نجح الثنائي كاين وهيونغ مين سون في هز شباك فريق سام ألاردايس في الدقيقتين 54 و58، ليعيدا فريق جوزيه مورينيو إلى سكة الانتصارات بعد بضعة هزائم في الآونة الأخيرة.

وبهذا الفوز صعد توتنهام إلى المركز السابع في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 36 نقطة.