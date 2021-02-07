الدوري الفرنسي: بوردو يسقط أمام مضيفه ستاد بريست

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

سقط ​بوردو​ أمام مضيفه ​ستاد بريست​ 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب فرانسيس جنيه بلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء الذي خيّم التعادل السلبي على نتيجته.

وإفتتح جو هوانغ التسجيل لبوردو في الدقيقة 56 إلا أن ستيف مونييه أدرك التعادل في الدقيقة الثمانين قبل أن يعود رومان فايفر ويخطف هدف الفوز لبريست بعدها بخمس دقائق.

ورفع بريست رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشرخلف بوردو العاشر برصيد 32 نقطة.