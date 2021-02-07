وست هام يستأنف ضد قرار طرد سوتشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​وست هام​ يونايتد استأنف ضد البطاقة الحمراء التي أعطيت للاعب توماس ​سوتشيك​ في التعادل 0-0 يوم السبت مع فولهام.



حيث قرر الحكم مايك دين طرد سوتشيك بعد أن لامس مرفقه وجه ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام بينما كان الثنائي يستعدان لركلة حرة نفذها وست هام.

أظهر دين بطاقة حمراء مباشرة إلى سوتشيك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، على الرغم من أنه لم يبدو أنه كان هناك نية للعرقلة.

وجاء في بيان للنادي: "قدم وست هام يونايتد إخطارًا إلى اتحاد كرة القدم لاستئناف البطاقة الحمراء التي تلقاها توماس سوتشيك في مباراة السبت في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز ضد فولهام".